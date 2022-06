Riassunto: OPEX® lancia la tecnologia di scansione Right-Speed™ pensata per esperti della gestione di dati in Europa

Lo scanner per alti volumi Gemini™ sarà esposto all’AIIM Forum Europe

MOORESTOWN, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, da quasi 50 anni leader mondiale nell’automazione di nuova generazione, presenterà la tecnologia avanzata Document and Mail Automation il 22 giugno ai partecipanti all’Association for Intelligent Information Management (AIIM) Forum Europe che si terrà a Londra.

Il nuovo scanner per alti volumi Gemini™ di OPEX è dotato dell’neguagliata funzione di scansione Right-Speed™, che consente di analizzare diversi tipi di documenti a velocità differenti senza bisogno di cambiare apparecchiatura, per massimizzare la produttività e l’efficienza operativa.

“Gemini analizza documenti con la gamma più ampia possibile di tipi, dimensioni condizioni – e li gestisce alla velocità adatta alla specifica applicazione”, spiega Scott Maurer, Presidente OPEX International.

