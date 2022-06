Riassunto: Nuovi dati di Conviva identificano le squadre di calcio europee che stanno vincendo la gara per conquistare l’attenzione dei supporter sui social media

Gli insight relativi ai social media di Conviva sulle principali leghe di calcio europee dimostra che la gara per conquistare l’attenzione dei supporter non finisce con il fischio finale; Instagram risulta essere la piattaforma preferenziale per promuovere il coinvolgimento

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Secondo una nuova relazione a cura di Conviva, la piattaforma analitica di misurazione continua per i media in streaming, l’ossessione dei tifosi di calcio europei per le loro squadre del cuore si è propagata in maniera dilagante sui social media durante la stagione 2021/2022. Ai fini della redazione della sua Relazione sulle piattaforme social per il calcio europeo del 2022, Conviva ha analizzato e classificato le prestazioni sui social media delle principali 130 squadre appartenenti alle sei maggiori leghe calcistiche europee per identificare quelle che esibiscono le migliori prestazioni in termini di coinvolgimento e le strategie vincenti sulle piattaforme social.





“La stagione calcistica europea 2021/2022 è stata piena di emozionanti trasferimenti, sconvolgimenti e finali snervanti che, a loro volta, hanno determinato un elevato tasso di coinvolgimento sui social media per tutte le squadre e leghe nel corso dell’intera stagione” ha affermato Nick Cicero, vicepresidente della divisione Strategia presso Conviva.

