Riassunto: Nippon Shokubai e Arkema: una partnership strategica per la produzione di massa di sali elettrolitici di LiFSI per una catena di fornitura europea di batterie

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Nippon Shokubai e Arkema hanno deciso di unire le loro forze per avviare studi di fattibilità e creare una joint venture per la costruzione di un impianto industriale destinato alla produzione di sali elettrolitici ultrapuri di LiFSI (litio bis(fluorosulfonil)immide), un componente chiave per le celle delle batterie per la mobilità elettrica.

I sali elettrolitici di LiFSI ultrapuri e ad alte prestazioni, tra i componenti chiave delle celle delle batterie delle automobili, velocizzeranno lo sviluppo di nuove formulazioni elettrolitiche per la futura generazione di batterie, comprendente batterie a stato solido e semisolido, aumentandone significativamente potenza, stabilità, ciclo vitale e riciclabilità, e riducendo al contempo la durata della carica in condizioni di alte o basse temperature.

Questo progetto industriale favorirà lo sviluppo della catena di valore delle batterie europee, contribuendo positivamente alla richiesta globale di una mobilità a emissioni neutre di carbonio.

Abbinando le competenze in materia di sostanze fluorochimiche di Arkema con l’esclusivo know-how di Nippon Shokubai nella produzione su scala industriale di LiFSI ad alta purezza, i due partner hanno unito le forze in una collaborazione strategica che ha portato allo sviluppo di un processo innovativo e integrato.

https://www.shokubai.co.jp/en/news/news0308.html

