Riassunto: NetWitness lancia proposte complete XDR per la sicurezza di prossima generazione

Avvalendosi del suo esclusivo retaggio, NetWitness sviluppa soluzioni di rilevamento e risposta estesi (eXtended Detection and Response, XDR) in loco, sul cloud e per ambienti ibridi

BEDFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–NetWitness, fornitore di fiducia a livello globale di tecnologie di cibersicurezza e risposta a incidenti, ha annunciato quest’oggi il lancio di NetWitness XDR, una famiglia di prodotti e funzionalità in grado di fornire rilevamento e risposta completi in loco, sul cloud e in ambienti ibridi. Questa nuova architettura di proposte e prodotti offre una gamma completa di opzioni di distribuzione per accontentare i casi d’uso e le esigenze di cibersicurezza uniche di ciascuna impresa.

NetWitness XDR propone un solido insieme di funzionalità in grado di abilitare il rilevamento e la risposta estesi (eXtended Detection and Response, XDR) e aiutare i clienti a prevenire le minacce informatiche più sofisticate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

SHIFT Communications



netwitness@shiftcomm.com