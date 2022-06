Riassunto: NetApp semplifica le operazioni in ambienti cloud ibridi, protegge dalle minacce ransomware e aiuta ad accelerare la migrazione al cloud dei carichi di lavoro VMware

NetApp annuncia ulteriori innovazioni a garanzia di un’esperienza semplice, sicura e flessibile in ambienti multicloud ibridi

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato in data odierna il lancio di ulteriori innovazioni e soluzioni per offrire alle aziende maggiore semplicità, sicurezza e flessibilità per i loro ambienti multicloud ibridi.

Le nuove funzionalità offrono un livello superiore di protezione da ransomware, storage su cloud ibrido con un unico abbonamento, gestione unificata entro un’unica interfaccia utente e una stretta collaborazione con VMware per agevolare la migrazione al cloud dei carichi di lavoro.

Le aziende stanno implementando servizi sul cloud pubblico per supportare i loro centri dati in loco ma, con il passare del tempo, queste infrastrutture stanno diventando sempre più disparate, eterogenee e frammentate.

