Riassunto: NelsonHall evidenzia l’elevato valore dei servizi globali di datore di lavoro nominale di Mercans

NelsonHall ha pubblicato una valutazione dei servizi globali di datore di lavoro nominale (employer of record, EOR) di Mercans in cui viene illustrato il portafoglio di soluzioni e capacità del leader del settore EOR internazionale.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–“Siamo molto lieti che NelsonHall, prestigiosa società di analisi operante su scala globale, abbia riconosciuto Mercans quale uno dei fornitori di servizi datore di lavoro nominale globali guidati dalla tecnologia in più rapida crescita al mondo. La relazione analitica a cura di NelsonHall conferma il successo del nostro portafoglio di servizi di EOR e dimostra che la nostra tecnologia brevettata, abbinata alla presenza locale di Mercans in ben 160 Paesi diversi, crea valore per i nostri clienti e i loro dipendenti” ha affermato Tatjana Domovits, amministratrice delegata del Gruppo Mercans.





Il modello di fornitura di servizi di datore di lavoro nominale di Mercans non conosce eguali nel settore e mira all’eccellenza in termini di esperienza dei clienti e dei dipendenti attraverso la digitalizzazione, l’assistenza incentrata sui dipendenti e competenze specifiche per Paese.

