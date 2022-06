Riassunto: Medidata annuncia la rapida espansione del suo Sensor Cloud Network con l’aggiunta di 10 innovatori di tecnologia sanitaria

I collaboratori del Sensor Cloud Network porteranno dati di alta qualità e scienza dei dati assieme per aiutare ad accelerare le scoperta offrire migliori terapie ai pazienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società Dassault Systèmes, ha annunciato che 10 organizzazioni altamente innovative sono entrate nel suo rivoluzionario Sensor Cloud Network. AliveCor, Aural Analytics, Biobeat, Blue Spark Technologies, Glooko, Indie Health, University of Arizona, Carnegie Mellon University, University of Rochester, e la University of Vermont oggi fanno parte della prima collaborazione trasversale incentrata sulla soluzione di sfide relative alle integrazioni dei sensori, alla standardizzazione dei dati dei sensori e allo sviluppo di nuovi biomarcatori e algoritmi digitali.

