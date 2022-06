Riassunto: Mavenir insignita dei premi Migliore strategia cloud per le telecomunicazioni e Migliore tecnologia Open RAN all’edizione del 2022 dei 5G MENA Awards

Riconosciuta per l’eccellenza e l’innovazione nelle aree tecnologie 5G, RAN e servizi nella regione Medio Oriente e Nord Africa

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud che trasforma il modo in cui il mondo si connette, è lieta di annunciare di essersi aggiudicata due 2 premi: Migliore strategia cloud per le telecomunicazioni (Best Telco Cloud Strategy) e Migliore tecnologia Open Ran (Best Open RAN Technology ai 5G MENA Awards tenutisi a Dubai dal 30 maggio al 1° giugno 2022, a conferma della posizione di leadership di Mavenir nello sviluppo di soluzioni a supporto dell’innovazione nelle aree tecnologie core 5G, RAN e servizi.

“Mavenir è onorata di essere stata riconosciuta per la sua innovazione e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie cloud, nonché per la sua tecnologia Open RAN che include la nostra soluzione Radio Intelligence Controller (RIC) in tempo reale che, insieme, consentono ai fornitori di soluzioni cloud (cloud solution provider, CSP) di adottare una strategia di rete virtualizzata” ha affermato Bejoy Pankajakshan, direttore tecnologico e direttore della strategia presso Mavenir.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Maryvonne Tubb/Emmanuela Spiteri



PR@mavenir.com