Riassunto: Mavenir collabora alla fornitura di sistemi di allerta pubblica a livello nazionale in Germania e nel Regno Unito

Il servizio Cell Broadcast (CB) consente agli operatori di telefonia mobile di diffondere informazioni vitali agli utenti mobili in occasione di eventi come disastri nazionali o potenziali attentati

BONN, Germania, e READING, Regno Unito–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi una serrata collaborazione con quattro prestigiosi operatori di telefonica mobile (Mobile Network Operators, MNOs) in Germania e nel Regno Unito per offrire agli utenti la funzionalità Cell Broadcast (CB).

CB, una specifica tecnica preservata dai sistemi 3GPP, è un metodo che consente l’invio contemporaneo di messaggi a più utenti di cellulari all’interno della stessa area.

