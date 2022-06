Riassunto: Man Group sceglie Percona per il supporto di MongoDB

La società globale dedita alla gestione attiva degli investimenti sceglie Percona per supportare l’infrastruttura del database per le applicazioni cruciali

RALEIGH, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Percona, azienda leader nel campo dei software e dei servizi per database open source, ha annunciato oggi di essere stata scelta da Man Group, società globale specializzata nella gestione attiva degli investimenti basata sulla tecnologia con un patrimonio di risorse gestite[1] di 151,4 miliardi di dollari, per il supporto ininterrotto delle proprie applicazioni cruciali dipendenti da MongoDB. Percona fornirà alla divisione Alpha Technology di Man Group il livello di supporto Premium per garantire l’operatività delle proprie applicazioni principali di ricerca e gestione dei dati relativi al trading.

Man Alpha Technology, l’unità responsabile dell’infrastruttura e dei sistemi di facilitazione dei processi decisionali per gli investimenti presso Man Group, potrà contattare gli esperti di MongoDB di Percona per porre domande attraverso il servizio di supporto consultivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la stampa



Zoe Gardiner



onebite per Percona



percona@onebite.co.uk