Riassunto: L&T Technology Services inaugura un centro di progettazione ingegneristica in Francia

Il centro di Tolosa accelererà la trasformazione digitale nel campo dell’aviazione e della difesa; previsto un aumento di 100 unità del numero di ingegneri in due anni

TOLOSA, Francia–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), prestigiosa società di portata globale specializzata in servizi ingegneristici, ha inaugurato a Tolosa, in Francia, un centro di progettazione ingegneristica (Engineering Design Centre, EDC) per iniziare a soddisfare i nuovi requisiti dell’era digitale richiesti dai settori aerospaziale e della difesa globali.





L’EDC focalizzerà inizialmente la propria attività sullo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per i settori aerospaziale e della difesa, mentre LTTS collaborerà con i maggiori produttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, OEM) della regione in veste di partner esperto di ingegneria.

Il centro si specializzerà in soluzioni end-to-end per la progettazione e la produzione aerospaziale, grazie all’organico di ingegneri di LTTS caratterizzato da una comprovata esperienza nel campo della progettazione digitale, dei sistemi e della componentistica avionica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

