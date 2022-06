Riassunto: Lovell Minnick Partners forma un partenariato strategico con London & Capital

Il team dirigenziale di London & Capital continuerà a guidare l’azienda, mantenendo una cospicua quota di minoranza e reinvestendo nell’attività, per accelerare ulteriormente la crescita e sviluppare la proposta per i clienti

FILADELFIA e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Lovell Minnick Partners (“LMP”), società di private equity specializzata negli investimenti in servizi e tecnologia finanziaria, e nei servizi commerciali correlati, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in London & Capital, una società londinese indipendente focalizzata sulla gestione di beni e patrimoni, con asset in gestione per un valore di 4,1 miliardi di sterline. Come parte della transazione, il team manageriale di London & Capital continuerà a dirigere la società e manterrà un cospicuo pacchetto di minoranza.

