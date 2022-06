Riassunto: Lenovo apre ufficialmente il suo primo stabilimento di produzione interna europeo a Üllő in Ungheria

BUDAPEST, Ungheria–(BUSINESS WIRE)–Ha aperto oggi ufficialmente i battenti il primo stabilimento di produzione interna di Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) in Europa. Ubicato a Üllő in Ungheria, la fabbrica si occuperà in via primaria dello sviluppo di un’infrastruttura server, sistemi di storage e postazioni PC di fascia alta per conto di clienti in Europa, nel Medio Oriente e in Africa.

L’investimento, che determinerà un’espansione delle operazioni di produzione di Lenovo a livello internazionale, ha un potenziale economico considerevole per entrambi i settori privato e pubblico in Ungheria in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e aumento della capacità produttiva e del potenziale di collaborazione con fornitori locali.

