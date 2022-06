Riassunto: Le società di investimento europee accusano un calo del 27% nelle nuove transazioni nel primo trimestre

La relazione di recente pubblicazione sull’intelligence delle relazioni di Affinity analizza le aziende unicorno in Europa e nel Regno Unito unitamente ai dati ricavati dall’omonima piattaforma.

SAN FRANCISCO e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la piattaforma di intelligence delle relazioni dedicata agli intermediatori, ha pubblicato oggi la Relazione comparativa sull’intelligence delle relazioni: Edizione Unicorno (The Relationship Intelligence Benchmark Report: Unicorn Edition), che illustra le tendenze del settore e analizza oltre 390 aziende unicorno in Europa e nel Regno Unito, esaminando in profondità le informazioni su cui si basano le relazioni e i flussi delle operazioni commerciali delle aziende che investono in queste realtà.

I dati integrati delle piattaforme di intelligence di Affinity e Dealroom.co hanno evidenziato come, rispetto agli Stati Uniti, il tasso di crescita delle aziende unicorno in Europa sia più che doppio, tanto da aver dato vita a ben 65 “città unicorno”. Tra le città unicorno europee, oltre la metà delle quali sono ubicate nel Regno Unito e in Germania, figurano Londra, Berlino, Parigi, Stoccolma e Amsterdam.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media



Bospar



Sana Javaid



PRforAffinity@bospar.com