Riassunto: L’attività dedita alle scienze naturali di WittKieffer espande le proprie capacità a livello globale

Lo studio aggiunge 3 consulenti per sostenere con continuità l’ecosistema della qualità della vita

OAK BROOK, Illinois–(BUSINESS WIRE)–WittKieffer, prestigioso studio di ricerca esecutiva e consulenza di portata globale dedito a migliorare la qualità della vita attraverso leadership efficace, ha annunciato quest’oggi l’espansione della sua attività orientata alle scienze naturali, Life Sciences Practice, con l’aggiunta di tre consulenti esperti.

WittKieffer è lieta di accogliere Susan Oliver e Luigi Frezza, che entrano a far parte della crescente attività di WittKieffer nelle vesti di gerenti, così come Hannah Scarisbrick, che assumerà la carica di consulente senior. La Life Sciences Practice opera a livello collaborativo in tutto il mondo, avvalendosi delle esperienze diversificate dei suoi consulenti per inserire dirigenti innovativi, lungimiranti ed estremamente agili presso imprese operanti nei settori farmaceutico, biofarmaceutico, dispositivi medici e altri segmenti delle scienze naturali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Adam Wise



(715) 213-9170



awise@kwtglobal.com