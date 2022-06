Riassunto: Laserfiche Solution Marketplace accelera il rendimento sugli investimenti nell’innovazione aziendale e nella trasformazione digitale

Il nuovo mercato di Laserfiche aiuta le organizzazioni a dare impulso alla loro trasformazione digitale accelerando la progettazione e l’implementazione di processi aziendali automatizzati

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, prestigioso fornitore di software come servizio (Software as a Service, SaaS) per la gestione intelligente dei contenuti e l’automazione dei processi aziendali, ha lanciato Laserfiche Solution Marketplace, una raccolta pubblicamente accessibile di modelli di soluzioni per accelerare l’automazione dei processi e la trasformazione digitale. Laserfiche accetterà sin da oggi modelli di soluzioni inoltrati dagli utenti per espandere ulteriormente il mercato.





Laserfiche Solution Marketplace aiuta le organizzazioni a creare i presupposti necessari per la trasformazione digitale e ad accelerare l’innovazione a livello dell’intera azienda scegliendo un approccio low-code all’automazione e all’integrazione dei processi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Linda Domingo



Direttrice associata, Relazioni pubbliche, Laserfiche



Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 int. 234