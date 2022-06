Riassunto: Lanciato da Allegro DVT il primo IP-core al silicio per decoder AVI al mondo con supporto per dimensioni con pixel a 12 bit e sottocampionamento della crominanza 4:4:4

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Allegro DVT, leader nel settore dello streaming per la compliance video e degli IP-core al silicio per elaborazione video, ha annunciato che il suo IP-core al silicio per decoder AV1 D310 ora supporta dimensioni dei campioni a 12 bit e sottocampionamento della crominanza 4:4:4. Varie applicazioni emergenti, quali il gaming su cloud, automotive e screen mirroring si avvantaggeranno direttamente di queste nuove funzioni per offrire qualità video superiore e mantenere i dettagli più fini nei contenuti video.

L’IP-core D310 di Allegro DVT fa parte della famiglia di IP-core al silicio altamente personalizzabili D3x0 basata su un’architettura scalabile che consente risoluzione delle immagini compresa tra HD/4K e 8K/16K al tempo stesso assicurando il supporto per dimensioni dei campioni da 8 a 12 bit e sottocampionamento della crominanza da 4:0:0 a 4:4:4.

