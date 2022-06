Riassunto: La tecnologia Verimatrix Threat Defense ottiene il riconoscimento 2022 Global Infosec

Segna il secondo anno consecutivo del conferimento di questa attestazione

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che App Shield, parte della sua famiglia di prodotti Extended Threat Defense, ha ottenuto il riconoscimento Global Infosec per la soluzione di sicurezza delle app più completa.

App Shield offre protezione rapida ma completa per le app e quindi gli sviluppatori se ne servono come potente funzione di protezione che non richiede codice contro minacce potenzialmente devastanti come reverse engineering, repackaging di app, emulatori, debugger e altro ancora. Nel 2021, Verimatrix è stata nominata vincitrice nella categoria Next Gen for Application Security (“Soluzioni di nuova generazione per la sicurezza delle app”), un risultato che segna il riconoscimento continuo dell’efficacia della sua tecnologia di protezione delle app utilizzata per un numero crescente di app in tutto il mondo e in importanti settori – automotive, finanziario e medico.

