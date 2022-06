Riassunto: La tecnologia delle batterie al litio metallico di Sion Power valutata da un autorevole esperto indipendente del settore

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Sion Power Corporation (Sion Power), importante produttore di batterie ricaricabili di nuova generazione, ha reso noti i risultati di una valutazione tecnica indipendente della propria tecnologia Licerion® per batterie ricaricabili al litio metallico specifiche per i veicoli elettrici. La valutazione, redatta dall’esperto indipendente di batterie Dr. Y. Shirley Meng, rappresenta la prima recensione pubblica del processo proprietario della società per la produzione di anodi di litio con deposizione a vapore (vapor-deposited lithium, VDLi) nonché la prima analisi della strategia di realizzazione di pacchi batteria, catodi ed elettroliti di Sion Power.

“Ciò che sta facendo Sion Power è unico tra le aziende produttrici di batterie di nuova generazione. Il processo di deposizione a vapore del litio per la creazione di uno strato ultra sottile di questo metallo offre una possibilità per ridurre i costi e velocizzare l’ingresso nel mercato di batterie avanzate”, ha dichiarato il Dr. Meng.

