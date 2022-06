Riassunto: La scheda di accelerazione per archiviazione intelligente K200-LP™ di Kalray ora è integrata in Pixstor, la soluzione “software-defined” di Pixitmedia

Apre nuove prospettive di miglioramento dei flussi di lavoro e di semplificazione della gestione dei dati per i clienti nei settori media & intrattenimento

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Kalray (Euronext Growth Parigi: ALKAL) (Parigi: ALKAL), azienda leader nello sviluppo di schede di accelerazione e processori di nuova generazione realizzati per l’elaborazione intelligente dei dati dal cloud all’edge, è lieta di annunciare il primo risultato della combinazione sinergica della sua scheda di accelerazione basata su processore per DPU (“Data Processing Unit”) K200-LP™ con le soluzioni per la gestione dei dati e l’archiviazione “software-defined” create da pixitmedia1, una business unit di Arcapix Holdings Ltd rilevata recentemente il cui focus è sui settori media & intrattenimento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

INVESTITORI

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71

Finanze e comunicazioni ACTUS



Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72

STAMPA

Loic HAMON

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71

Finanze e comunicazioni ACTUS



Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92