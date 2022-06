Riassunto: La nuova linea di moduli su sistema Digi ConnectCore MP1 amplia il portafoglio di soluzioni per l’IoT di Digi per i settori sanitario, dei trasporti e industriale

I moduli wireless più piccoli del settore verranno offerti insieme a una piattaforma software completa, strumenti di sviluppo, un framework per la sicurezza e supporto per la progettazione per consentire ai produttori di accelerare i tempi di commercializzazione

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International (NASDAQ: DGII) (www.digi.com), prestigioso fornitore di soluzioni per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), prodotti e servizi per la connettività, ha annunciato oggi l’espansione del suo portafoglio di soluzioni per l’IoT attraverso il lancio della sua nuova linea di sistemi su modulo (system on module, SOM) Digi ConnectCore® MP1. L’MP1 è il sistema su modulo STM32MP1 più piccolo del settore che integra la connettività Wi-Fi, Bluetooth e cablata senza intaccare la flessibilità del design.

Questa soluzione è resa completa dalla relativa piattaforma Connected Device, strumenti di sviluppo ampiamente collaudati e supporto per la progettazione.

