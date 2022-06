Riassunto: La giapponese Asmo Corporation ha lanciato lunedì 6 giugno su Kickstarter “KASA no SAYA”, un portaombrelli basato sul migliore utilizzo dell’artigianato giapponese di Sabae e Kyoto

L’innovativo portaombrelli fungerà anche da accessorio per borse e valigette

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Asmo Corporation è una società giapponese specializzata nel design di prodotto. Ideato pensando agli obiettivi di sviluppo sostenibile, questo prodotto pratico ed ecosostenibile integra le caratteristiche del tradizionale artigianato giapponese nella speranza di diffondere nel mondo la nostra cultura e il nostro senso estetico.





Canale Youtube di KASA no SAYA: https://youtu.be/7o4r1VsFsK0

Il nome del prodotto è “KASA no SAYA” (guaina per ombrelli).



Il lancio su scala mondiale avverrà tramite Kickstarter.



https://www.kickstarter.com/projects/kasanosaya/kasa-no-saya-japanease-samurai-like-umbrella-holder

“KASA no SAYA” consente di trasportare ombrelli chiusi in modo pratico e sicuro.

