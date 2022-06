Riassunto: La crescita dell’ingegneria digitale alimenta la corsa ai talenti in Europa

Secondo la relazione di ISG Provider Lens™ la transizione delle imprese verso la trasformazione digitale rende necessaria per i fornitori di servizi digitali l’assunzione di un numero maggiore di sviluppatori

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il software riveste un ruolo di crescente rilievo nel plasmare l’ingegneria nelle aziende europee, con una conseguente importante trasformazione del mercato dei servizi di ingegneria digitale sulla scia della corsa all’assunzione di sviluppatori aggiuntivi da parte dei fornitori del settore. È quanto emerge da una relazione pubblicata in data odierna da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), prominente società di consulenza e ricerca tecnologica globale.

Secondo la relazione 2022 di ISG Provider Lens™ sui servizi di ingegneria digitale in Europa la trasformazione digitale è stata avviata in Europa in ritardo rispetto ad altre regioni, ma il ritmo di crescita attuale sta comportando cambiamenti rapidi sul mercato dei servizi di ingegneria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per la stampa

Will Thoretz, ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG



+44 (0)20 3457 6403



kate.hartley@carrotcomms.co.uk