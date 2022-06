Riassunto: KoreFusion Capital agisce da consulente strategico e finanziario esclusivo per il Choice Financial Group nella loro acquisizone di ModusBox

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–KoreFusion Capital, banca di investimento per i settori fintech e pagamenti nonché consociata di KoreFusion, leader globale nella consulenza per i settori fintech e pagamenti, ha agito da consulente strategico e finanziario esclusivo per il Choice Financial Group (CFG) nel corso del suo investimento strategico in ModusBox, una fintech globale operante nell’abilitazione di pagamenti e banking come servizio (banking-as-a-service) in tempo reale per istituti finanziari. CFG co-dirigerà il round di finanziamento insieme a un altro investitore che aveva già partecipato in precedenza. Questo investimento consolida ulteriormente la partnership tra CFG e ModusBox, nonché il permanente impegno di CFG verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche finanziarie innovative.

Yogesh Oka, proprietario di KoreFusion Capital, ha dichiarato: “È stato per noi un privilegio poter assistere CFG nel loro investimento in ModusBox e contribuire, con le nostre conoscenze e competenze nel settore fintech, a un’operazione così cruciale.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

