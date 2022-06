Riassunto: Kioxia insignita dell’Invention Prize 2022 dalla National Commendation for Invention

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Corporation, leader mondiale nel settore delle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi di essere stata insignita dell’Invention Prize 2022 dalla National Commendation for Invention per aver ideato l’ottimizzazione del metodo di lettura per le memorie flash multilivello (brevetto n. 4892307). Istituito nel lontano 1919, il National Commendation for Invention è un programma giapponese dedicato alla promozione della scienza, della tecnologia e delle attività industriali che si distinguono per le invenzioni, le idee e i design migliori. È il terzo anno consecutivo che Kioxia ottiene un riconoscimento da questo prestigioso programma.

Premiati (entrambi dipendenti di Kioxia):

Mitsuaki Honma, Specialista capo, Reparto Gestione design memorie, Divisione Memorie

Noboru Shibata, Assistente del Direttore generale, Centro ricerca e sviluppo tecnologie per dispositivi, Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di memoria

Adottando un nuovo metodo di codifica dei bit innovativo e distribuito-assegnato più uniformemente, la premiata tecnologia di Kioxia riduce il previsto tasso massimo di errore nelle memorie flash multilivello e lo spazio necessario sul chip per la memorizzazione dei codici di correzione degli errori (error correction codes, ECC).

