Riassunto: Kioxia completa l’acquisizione di Chubu Toshiba Engineering

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Holdings Corporation, leader mondiale nel settore delle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi di avere completato l’acquisizione di Chubu Toshiba Engineering Corporation. La società ha sottoscritto un accordo per l’acquisto di azioni con Toshiba Digital Solutions Corporation (una consociata di Toshiba Corporation) il 24 febbraio 2022, in connessione con l’acquisizione, per rafforzare ulteriormente le capacità di sviluppo tecnologico del gruppo Kioxia.

L’acquisizione permetterà l’integrazione di un team di progettazione altamente specializzato, consentendo al contempo di contenere i costi e incrementare il valore d’impresa della società. L’acquisizione permetterà di potenziare le capacità di sviluppo tecnologico di Kioxia nonché di creare sinergie tra i reparti di progettazione, gestione e produzione dei propri impianti manifatturieri.

In futuro Chubu Toshiba Engineering Corporation opererà come consociata interamente controllata di Kioxia Corporation con il nome di Kioxia Engineering Corporation.

Con le proprie soluzioni di alto profilo, Kioxia sta avviando una nuova era nel campo dei dispositivi di memorizzazione, ispirata dalla propria missione di “edificare il mondo con la memoria”.

