Riassunto: Kinetic Technologies annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di asset ai sensi di un contratto di acquisto di attivi stipulato con Gain Semiconductor

Gli asset includono prodotti innovativi per motori e unità di azionamento motori, proprietà intellettuale e know-how accumulato nel corso di più di 20 anni

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Kinetic Technologies, azienda specializzata in semiconduttori analogici e a segnale misto ad alte prestazioni dedita allo sviluppo di soluzioni per la protezione e la gestione dell’alimentazione per i settori dei beni di consumo, delle comunicazioni, industriale, automobilistico e aziendale, ha annunciato in data odierna di aver portato a termine l’acquisizione di taluni asset ai sensi di un contratto di acquisto di asset stipulato con Gain Semiconductor Incorporated. L’acquisizione è stata perfezionata in data 6 maggio 2022. I termini della transazione in oggetto comprendono il trasferimento di proprietà intellettuale costituita da brevetti, diritti d’autore e know-how settoriale, oltre a professionisti esperti del ramo controllo motori.

L’acquisizione della tecnologia brevettata di azionamento sinusoidale del motore (Pure Sinusoidal Drive) Puresine™ di Gain consentirà a Kinetic Technologies di lanciare sul mercato soluzioni di controllo motori e controllo del movimento motori di prim’ordine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Robert Bendz



Telefono: +1 -408-746-9000 interno 116



Email: rbendz@kinet-ic.com