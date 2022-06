Riassunto: Intelligent Infrastructure Solution di Velodyne implementata nell’ambito di un progetto per il miglioramento della sicurezza del traffico stradale a Helsinki

La soluzione di Velodyne ha permesso di monitorare il traffico attraverso le tecnologie lidar ed Edge AI

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che la sua soluzione per la gestione intelligente delle infrastrutture, Intelligent Infrastructure Solution (IIS), è stata implementata a Helsinki, Finlandia, per la raccolta di dati sul traffico e il miglioramento della sicurezza stradale. Il progetto ha dimostrato l’elevata precisione e il valore di IIS nel conteggio e nella classificazione del traffico multimodale e nel monitoraggio e rilevamento di mancate collisioni.





Il progetto è stato gestito da Forum Virium Helsinki e dal comune di Helsinki in collaborazione con Nodeon Finland e Commsignia.

