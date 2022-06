Riassunto: Insurtech Accelerant annuncia l’apertura della nuova sede a Bruxelles

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Accelerant, la piattaforma di innovazioni tecnologiche in ambito assicurativo che offre ai sottoscrittori funzioni migliori di analisi di dati e interscambio dei rischi, unitamente a impegni di capacità a lungo termine, ha annunciato oggi una significativa espansione in Europa con l’apertura della nuova sede centrale UE a Bruxelles.

Bruxelles è stata scelta per la sua posizione geografica al centro dell’Europa, l’efficiente forza lavoro di cui dispone e le profonde radici nel campo assicurativo. Accelerant, da tempo continuamente giudicata la migliore da AM Best per il proprio operato globale, ha assunto un team che prevede di ampliare ulteriormente in Belgio.

Fondata nel 2018, Accelerant è diventata famosa per la propria rete, attentamente selezionata e gestita, di agenti generali di gestione (managing general agent, MGA), internamente noti come Membri.

