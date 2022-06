Riassunto: Insight Risk implementa la piattaforma Beyond Policy Administration di ChainThat

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–ChainThat, un’impresa Xceedance specializzata in piattaforme software-as-a-service (SaaS) per il settore assicurativo globale, oggi ha annunciato che Insight Risk ha implementato Beyond Policy Administration® (BPA), una piattaforma di amministrazione delle policy di nuova generazione.

Insight Risk è una società di intermediazione assicurativa (MGA, managing general agency) basata sulla tecnologia e il cui focus è sul rischio correlato agli imprenditori edili che ha sede a Westport, Connecticut, Stati Uniti. Per rafforzare la crescita a tutti i livelli della società, Insight Risk cercava un piattaforma centrale che permettesse l’implementazione rapida, completa dei prodotti e la gestione dei cambiamenti nel ciclo di vita delle polizze. Un altro requisito imprescindibile era la disponibilità di un quadro di riferimento adattabile, flessibile a supporto delle priorità in evoluzione del business, dei clienti e dei partner di “fronting” (riassicurazione totale).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

