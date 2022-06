Riassunto: Immuta raccoglie 100 milioni di dollari in un finanziamento di serie E

Grazie all’investimento di NightDragon e Snowflake, Immuta può rispondere alla crescente domanda mondiale in materia di accesso, governance e sicurezza dei dati

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Immuta, leader nell’accesso e nella sicurezza dei dati, oggi ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di serie E da 100 milioni di dollari USA. Grazie a questo investimento Immuta risponderà alla maggior domanda di sicurezza e riservatezza dei dati velocizzando l’accesso sicuro alle informazioni in tutte le piattaforme sul cloud. Solo Immuta è in grado di automatizzare l’accesso ai dati scoprendo, tutelando e monitorando i dati in qualsiasi servizio sul cloud. Con questo nuovo investimento, attualmente i finanziamenti complessivi di Immuta ammontano a 267 milioni di dollari.

Al round di finanziamento, diretto da NightDragon, ha partecipato anche il nuovo investitore Snowflake Ventures, il braccio della società Data Cloud specializzato in venture capital, affiancato dagli investitori storici Dell Technologies Capital, DFJ Growth, IAG, Intel Capital, March Capital, StepStone, Ten Eleven Ventures e Wipro Ventures.

