Riassunto: Il sesto sondaggio annuale sul cloud condotto da Denodo rivela che le aziende nutrono preoccupazione in merito alla gestione di nuovi sistemi cloud quando tentano di utilizzare al meglio i propri dati.

La complessità dell’integrazione dei dati, la loro accessibilità e l’adattamento a diversi formati di dati sono stati citati come i maggiori ostacoli per trasformarsi in un’organizzazione guidata dai dati

PALO ALTO, California,–(BUSINESS WIRE)–Denodo, un leader nella gestione dei dati, ha reso noti oggi i risultati del suo sesto sondaggio annuale sull’utilizzo del cloud, da cui emerge che l’adozione di quest’ultimo continua la sua rapida ascesa, con oltre la metà (54%) dei partecipanti che dichiara di trovarsi a un livello intermedio o avanzato di utilizzo del cloud.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Chris McCoin o Richard Smith



McCoin & Smith Communications Inc.



508-429-5988 (Chris) o 978-433-3304 (Rick)



chris@mccoinsmith.com o rick@mccoinsmith.com