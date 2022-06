Riassunto: Il gruppo Europ Assistance sceglie Akur8 per consolidare i suoi processi di determinazione dei prezzi

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Il gruppo Europ Assistance e Akur8 sono lieti di annunciare una collaborazione mirata a consolidare il processo di pricing per le linee di assicurazione viaggio e soccorso stradale di Europ Assistance. Unendo le forze con una delle principali società di assistenza, Akur8 è ora maggiormente presente in Europa e sviluppa la propria competenza nel pricing di diversi prodotti assicurativi.

Sviluppata specificamente per gli assicuratori, Akur8 migliora i loro processi di pricing automatizzando il processo di calcolo delle tariffe, utilizzando la tecnologia di cui è proprietaria “Transparent Artificial Intelligence”. I vantaggi principali per gli assicuratori comprendono migliori prestazioni predittive, maggiore velocità-precisione dei modelli creati, una migliore capacità di reattività al mercato con una possibilità d’impatto commerciale immediata, tutto questo mantenendo la piena trasparenza e il controllo sui modelli creati.

Nel 1963 Europ Assistance ha inventato il concetto di assistenza. Con un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e una rete internazionale che opera in oltre 200 Paesi, Europ Assistance effettua ogni anno oltre 11 milioni di interventi per proteggere le centinaia di milioni di assicurati in tutto il mondo ed ha ricevuto riconoscimenti in diversi Paesi per i suoi eccellenti servizi. Scegliendo Akur8, Europ Assistance è in linea con il suo DNA di compagnia pioniera: La soluzione di pricing di Akur8 apporta una velocità e un’accuratezza senza precedenti al processo di pricing assicurativo, consentendo di costruire modelli altamente predittivi in tempi record, mantenendo al contempo trasparenza, verificabilità e controllo totale sui modelli.

“Siamo lieti di supportare Europ Assistance nel migliorare la sofisticazione del suo processo di tariffazione! L’assistenza ai clienti è molto importante per noi di Akur8, quindi siamo particolarmente orgogliosi di collaborare con una compagnia assicurativa rinomata che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua affidabilità”, ha dichiarato Samuel Falmagne, CEO di Akur8.

“Siamo onorati di annoverare tra i nostri clienti una nuova compagnia del Gruppo Generali. Questa nuova alleanza con Europ Assistance non solo rafforza la presenza di Akur8 in Europa, ma dimostra anche che i nostri clienti hanno fiducia in noi”, ha aggiunto Brune de Linares, Chief Customer Officer di Akur8.

“Akur8 è un ottimo strumento di tariffazione! Abbiamo apprezzato l’automazione delle attività ripetitive e la curva di apprendimento rapida e semplice dell’interfaccia utente per tutti i membri del team. Abbiamo particolarmente apprezzato il fatto di aver lavorato sui nostri dati con l’aiuto di Akur8 durante la fase pilota, e non vediamo l’ora di lavorare insieme in futuro”, ha concluso Olivier Danneaux, Global Pricing & Underwriting Director di Europ Assistance.

Su Akur8

Akur8 sta rivoluzionando i prezzi assicurativi con AI Transparente, aumentando le capacità di determinazione dei prezzi degli assicuratori con una velocità e precisione senza precedenti durante tutto il processo di determinazione dei prezzi senza compromettere la verificabilità o il controllo.



La nostra piattaforma di determinazione dei prezzi modulare automatizza la modellazione premium tecnica e commerciale. Consente agli assicuratori di calcolare tariffe corrette e accurate in linea con la loro strategia commerciale, incidendo in modo sostanziale sulla loro attività e mantenendo il controllo assoluto dei modelli creati, come richiesto dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Con Akur8, il tempo impiegato per la modellazione viene ridotto di 10 volte, il potere predittivo dei modelli viene aumentato del 10% e il potenziale di miglioramento del rapporto di perdita viene aumentato del 2-4%.



Akur8 serve già oltre 50 clienti in oltre 20 paesi, tra cui AXA, Generali e Munich Re; gli assicuratori specializzati Canopius e Tokio Marine Kiln; insurtech come Wakam e Wefox; e la compagnia mutualistica Matmut. 700 attuari utilizzano Akur8 quotidianamente per costruire i loro modelli di prezzo nelle più diverse linee di business.

Su Europ Assistance

Fondata nel 1963, Europ Assistance, inventore del concetto di assistenza, supporta i suoi clienti in oltre 200 Paesi e territori attraverso una rete di 750.000 partner autorizzati e 43 centri di assistenza. La nostra missione è fornire alle persone e alle aziende soluzioni adatte a qualsiasi emergenza o situazione quotidiana – ovunque e in qualsiasi momento. Europ Assistance fornisce servizi di assistenza stradale, assistenza di emergenza e assicurazione viaggi, oltre a servizi di assistenza personale come il supporto agli anziani, la protezione dell’identità digitale, la telemedicina e i servizi di concierge. L’impegno dei suoi 10.000 dipendenti è quello di essere la compagnia di assistenza più affidabile al mondo. Europ Assistance fa parte del Gruppo Generali, una delle principali compagnie assicurative del mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Anne-Laure Klein



+33 6 63 79 44 74



anne-laure.klein@akur8.com