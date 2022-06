Riassunto: Il Gruppo ESI entra a far parte del segmento Tech Leaders di Euronext

La nuova iniziativa è dedicata alle aziende tecnologiche in forte crescita e di primo piano

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–ESI Group, Rungis, Francia, (Codice ISIN: FR0004110310, Simbolo: ESI), partner globale per il settore nello sviluppo di software di simulazione e prototipazione virtuale, ha annunciato oggi che entrerà a far parte dell’iniziativa Euronext Tech Leaders, un nuovo segmento che comprende oltre 100 aziende tecnologiche leader e in forte crescita in tutta Europa.

Cristel de Rouvray, Amministratrice delegata del Gruppo ESI, commenta: “ESI Group è molto lieta di essere una delle 100 aziende europee incluse in questo nuovo segmento Euronext Tech Leaders. Questo tipo di iniziative è fondamentale per aziende come la nostra”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

