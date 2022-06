Riassunto: Il 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC verterà sullo sviluppo di comunità resilienti

I leader del settore si soffermeranno sui rischi e sul ruolo dei sistemi informativi geografici (geographic information system, GIS) nella pianificazione di un futuro più sicuro

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, leader mondiale nel campo dell’intelligence territoriale, ha annunciato oggi il programma dettagliato dell’edizione del 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC, l’evento più grande al mondo dedicato all’impiego dei GIS nei settori della sicurezza pubblica, della gestione delle emergenze e della sicurezza nazionale.

L’evento, precedentemente denominato Vertice sulla sicurezza nazionale e pubblica (National Security and Public Safety Summit, NSPSS), fa parte della Conferenza per gli utenti di Esri (Esri User Conference o Esri UC), un convegno che riunisce sotto lo stesso tetto gli utenti di GIS che si propongono di risolvere i problemi sussistenti presso le loro organizzazioni e in tutto il mondo sfruttando la piattaforma di mappatura e analisi più potente del pianeta.

Il Safety and Security Summit @ Esri UC rappresenta per i professionisti del ramo della sicurezza pubblica un’opportunità per instaurare collaborazioni e scoprire come la geolocalizzazione fornisca un percorso verso la resilienza in un mondo in cui i rischi sono più complessi, interconnessi e sistemici che mai.

