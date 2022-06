Riassunto: Gupshup acquisisce OneDirect, la principale piattaforma omnicanale di servizi per la clientela per imprese di tutto il mondo

L’acquisizione rafforza la suite di strumenti conversazionali di Gupshup con l’aggiunta di un’unica intelligente interfaccia relazionale, Agent Assist

SAN FRANCISCO e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Gupshup, leader globale nel campo del coinvolgimento conversazionale, ha annunciato l’acquisizione di OneDirect, la piattaforma omnicanale di servizi per la clientela basata sull’intelligenza artificiale preferita dai grandi marchi in India, nell’Asia sud-orientale e in Medio Oriente. L’acquisizione rafforza la suite di strumenti conversazionali di Gupshup consentendo un coinvolgimento conversazionale maggiore a ogni livello grazie a una soluzione potente e flessibile di interazione diretta, Agent Assist, in grado di raggiungere migliaia di agenti con flussi di lavoro configurabili e con l’integrazione diretta con i preesistenti sistemi helpdesk e di gestione delle relazioni con i clienti (customer relationship management, CRM).

