Riassunto: GlobalLogic riconosciuta come leader nella relazione sui servizi di ingegneria digitale negli Stati Uniti ISG Provider Lens™ del 2022

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., impresa del gruppo Hitachi che detiene una posizione di testa nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta quale leader del settore nell’edizione del 2022 della relazione sui servizi di ingegneria digitale ISG Provider Lens™ a cura di Information Services Group (ISG), prestigioso fornitore di servizi di consulenza e indagini di mercato sul settore tecnologico operante su scala globale. La relazione esamina il segmento in rapida evoluzione dei servizi di ingegneria digitale nei mercati di Stati Uniti ed Europa in un momento in cui organizzazioni di tutti i settori in tutto il mondo stanno effettuando cospicui investimenti nella trasformazione digitale delle loro attività.

La relazione valuta le competenze tecnologiche e i vantaggi competitivi dei principali fornitori di servizi e tecnologie di ingegneria digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

