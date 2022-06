Riassunto: “Functional Art” a cura di Braun e di Virgil Abloh, la collaborazione artistica creata in occasione del primo centenario del brand nel 2021, è esposta nella prima mostra museale dedicata all’opera di Abloh

Braun è lo sponsor della presentazione di Virgil Abloh: “Figures of Speech” al Brooklyn Museum

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Braun, il brand tedesco di elettrodomestici incentrato sul design, annuncia la sponsorizzazione della presentazione al Brooklyn Museum di Virgil Abloh: “Figures of Speech” che apre le porte al pubblico il 1 luglio 2022 e chiuderà il 29 gennaio 2023. La mostra, originariamente organizzata dal Museum of Contemporary Art Chicago, copre vent’anni della poliedrica carriera dell’artista, comprese collaborazioni con talenti del calibro di Takashi Murakami, Juergen Teller e Arthur Jafa, materiale dal suo marchio di moda Off-White e articoli della maison Louis Vuitton, dove è stato il primo direttore artistico di colore della collezione uomo, oltre a pezzi unici dalle collaborazioni con brand come Braun.





