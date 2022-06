Riassunto: Fibocom ed Aetina collaborano per portare le capacità del 5G release 16 all’edge computing IA grazie a Jetson Xavier™ NX di NVIDIA®

Integrato con il modulo FM160-EAU di Fibocom, che apporta le capacità della 3GPP Release 16, l’edge computer IA AN810-XNX di Aetina è stato progettato attorno alla piattaforma Jetson NX di Nvidia e riunisce la connettività 5G con le capacità IA dell’edge computing, per applicazioni come la robotica, i droni, i controlli industriali e non solo.





SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Fibocom (codice azionario: 300638), leader globale nelle soluzioni e nei moduli di comunicazione wireless per l’IoT (Internet delle cose), ha annunciato la collaborazione con Aetina Corporation, fornitore di soluzioni GPGPU e per l’edge computing IA estremamente performanti, nel corso dell’Embedded World 2022. Obiettivo dell’impegno congiunto è integrare, tramite il modulo FM160-EAU 5G R16 compatibile di Fibocom, l’altissima affidabilità e velocità del 5G nella piattaforma di edge computing IA AN810-XNX targata Aetina, per l’utilizzo nella robotica, nei veicoli UAV, nell’IoT industriale, nella sanità intelligente e altro ancora.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media



Ellie Cai



pr@fibocom.com