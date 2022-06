Riassunto: ExaGrid vince il premio “Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year” agli Storage Awards 2022

La “Storries XIX” di Storage Magazine celebra il premio di ExaGrid per il quinto anno consecutivo

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione Tiered Backup Storage del settore, oggi ha annunciato che l’azienda ha ricevuto l’onore del premio “Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year” (Fornitore di hardware di stoccaggio di backup per le aziende dell’anno), annunciato alla 19a cerimonia degli Storage Awards di Storage Magazine, “The Storries XIX”, tenutasi a Londra il 9 giugno 2022.





I vincitori vengono scelti con voto pubblico. Questo conferma ulteriormente l’architettura di prodotto differenziata di ExaGrid, specialmente nel settore aziendale, in quanto ExaGrid offre il più ampio sistema scale-out del settore—composto da 32 appliance EX84 in grado di gestire fino a to a 2,7PB di backup completo in un unico sistema, il 50% in più rispetto a qualsiasi altra soluzione con deduplicazione aggressiva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com