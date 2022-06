Riassunto: Esri lancia ArcGIS GeoAnalytics Engine che consente l’analisi spaziale completa dei big data

Il nuovo prodotto snellisce e ottimizza l’analisi spaziale per flussi di lavoro basati sui big data

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Le organizzazioni operanti in una molteplicità di settori in tutto il mondo sfruttano i big data per migliorare le operazioni, gestire la catena di fornitura e ottimizzare le esperienze del servizio clienti per conquistare un vantaggio competitivo e incrementare i profitti. L’analisi spaziale dei big data fornisce informazioni essenziali su dove, quando e perché accadono le cose; informazioni che non possono essere ottenute con altri tipi di analisi di dati. Per assicurare che questi dati analitici siano accessibili nel processo decisionale, Esri, leader globale nel campo dell’intelligence territoriale, ha lanciato ArcGIS GeoAnalytics Engine.

Questo nuovo prodotto fornisce funzionalità intuitive con servizio cloud a scelta e può essere integrato nei flussi di analisi esistenti, senza l’ausilio di ulteriori tecnologie o formazione aggiuntiva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relazioni pubbliche, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com