Riassunto: Esri integra i dati di LightBox per espandere la geocodifica dei contenuti canadesi

Gli utenti di ArcGIS potranno da oggi accedere a informazioni relative agli indirizzi più aggiornate e precise

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Per identificare, mappare e analizzare importanti informazioni geospaziali in formati diversi gli operatori di settori hanno bisogno delle coordinate X e Y per individuare i nomi di località. Utenti operanti in numerosi settori sono in possesso di indirizzi e nomi di località in diversi stati di completamento e puntano a trasformare tali dati in intelligence strategica. Per soddisfare queste esigenze, Esri, il leader globale dell’intelligence territoriale, ha stretto una collaborazione con LightBox, un fornitore di analisi dei dati immobiliari, per fornire soluzioni di geocodifica avanzate in Canada.

Il servizio è disponibile per gli utenti di ArcGIS Online e della Piattaforma ArcGIS.

