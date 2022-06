Riassunto: Esperti di Fluence, che ha appena lanciato diversi nuovi prodotti, interverranno alla conferenza GreenTech Amsterdam

I relatori di Fluence illustreranno le tendenze nel settore dell’illuminazione per l’orticoltura e l’evoluzione della tecnologia LED nel corso di cinque sessioni tenute durante la conferenza della durata di tre giorni

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence, prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato oggi l’elenco completo dei membri dei vertici aziendali che interverranno nelle vesti di relatori all’edizione del 2022 della conferenza GreenTech Amsterdam, il principale luogo di incontro globale per il settore dell’orticoltura. Tra questi compaiono David Cohen, amministratore delegato, e Timo Bongartz, direttore generale per la regione EMEA.

I relatori di Fluence si soffermeranno sulle innovazioni più recenti per quanto concerne le strategie basate sui dati nel settore dell’orticoltura, sui risultati emersi dalle ultimissime ricerche sugli effetti delle soluzioni di illuminazione di prossima generazione sulla crescita delle piante e sul ruolo dell’illuminazione LED nell’industria della cannabis.

