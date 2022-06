Riassunto: EcoVadis assegna a GlobalLogic il rating di sostenibilità Argento

Tale traguardo rispecchia l’impegno dell’azienda nell’osservanza di prassi eticamente corrette, responsabili e sostenibili

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., azienda facente parte del Gruppo Hitachi leader nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato oggi di aver ottenuto da EcoVadis il rating Argento grazie alle sue iniziative per la sostenibilità. Rispetto ad altre imprese di servizi tecnologici, GlobalLogic si è classificata ai primi posti nel 27° percentile. Tale risultato rispecchia l’impegno di GlobalLogic nei confronti delle iniziative in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance (Environmental, Social, and Governance, ESG) e nell’aiutare i suoi clienti a concretizzare i loro obiettivi di sostenibilità.





GlobalLogic promuove una cultura basata sui principi della sostenibilità: ambiente, capitale sociale, responsabilità sociale d’impresa (Environment, Social Capital, Corporate Social Responsibility, CSR) e diversità, equità e inclusione (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI).

