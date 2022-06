Riassunto: Echosens e Novo Nordisk annunciano una collaborazione per la maggior consapevolezza e il progresso nella diagnosi precoce della NASH

PARIGI & BAGSVÆRD, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Echosens, società ad alta tecnologia che propone soluzioni diagnostiche per il fegato, e Novo Nordisk A/S, leader mondiale in campo sanitario, oggi hanno annunciato una partnership per promuovere la diagnosi precoce della steatoepatite non alcolica (NASH) e una maggior consapevolezza della malattia tra i pazienti, i professionisti della sanità e le altre parti interessate.

La NASH è una patologia epatica cronica metabolica che colpisce oltre 115 milioni di persone nel mondo1. Si tratta di una condizione, causata dall’accumulo di grasso e dall’infiammazione nel fegato, che genera un danno progressivo a questo organo e che può portare a patologie epatiche in fase terminale e al decesso.

