Riassunto: Eaton sviluppa un’unità di controllo per riscaldatori post-trattamento a 48 volt per aiutare i produttori a conformarsi alle normative sulle emissioni

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–La società di gestione dell’alimentazione Eaton ha annunciato oggi che il suo segmento di attività specializzato in mobilità elettrica ha introdotto un’unità di controllo di elettronica di potenza programmabile a 48 volt per catalizzatori riscaldati elettricamente che può essere utilizzata dai produttori di veicoli commerciali per garantire la conformità alle rigorose normative globali disciplinanti le emissioni. Il riscaldamento rapido del catalizzatore post-trattamento dei gas di scarico, che deve essere sostenuto durante il funzionamento a basso carico del motore, è essenziale per ottenere prestazioni ottimali e per ridurre le emissioni di gas di scarico dannosi contenenti ossido di azoto (NOx).





“I produttori di veicoli commerciali si stanno imbattendo in nuove difficoltà nel generare e controllare questo livello di energia elettrica per un singolo accessorio per veicolo”, ha affermato Tom Stoltz, ingegnere capo, Sistemi a 48 volt, divisione Mobilità elettrica presso Eaton.

