Riassunto: DNA, uno dei maggiori fornitori di servizi di telecomunicazioni della Finlandia, seleziona Universal Electronics per il suo pluripremiato telecomando per Android TV

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), leader mondiale quanto a soluzioni di controllo wireless universali per i dispositivi domotici e l’intrattenimento domestico, è stata selezionata dall’azienda finlandese DNA per il lancio di UEI KITA, il suo pluripremiato telecomando per Android TV.





Il telecomando per Android TV UEI KITA ha ricevuto il prestigioso premio “RedDot” per l’eccellenza in termini di caratteristiche ergonomiche, forma e funzionalità. Il design elegante si adatta perfettamente alle mani degli utenti grazie alla sua sottile batteria ricaricabile che rende il prodotto molto più sottile e facile da maneggiare rispetto ai telecomandi standard.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

