Riassunto: Digital Lumens, Inc., leader nel settore cleantech (“tecnologie pulite”) pianifica importanti riduzioni del consumo di energia

Un nuovo “cruscotto” evidenzia le riduzioni del consumo di energia e i risparmi ottenuti tramite i suoi controlli avanzati per l’illuminazione e di apparecchi di illuminazione a LED – centinaia di milioni di chilowattora, milioni di dollari e più ogni giorno.





BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Digital Lumens, Inc. sta intraprendendo un’iniziativa pubblica per mostrare come le sue soluzioni riducono l’impatto ambientale lanciando il Global SiteWorx® Savings Dashboard, che permette di conoscere in tempo reale i risparmi energetici generati negli stabilimenti dei clienti in tutto il mondo.

Al 5 giugno 2022 (Giornata mondiale dell’ambiente delle Nazioni Unite), questi risparmi consistevano in 358.136.946 kWh di energia elettrica e 45.483.392 di USD, equivalenti, rispettivamente, a 253.804 tonnellate di emissioni di CO2 e 851,7 tonnellate di emissioni di N2O risparmiate nonché a 587.611 barili di petrolio non consumati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

