Riassunto: Digi svela il software di controllo vocale Digi ConnectCore per sistemi su modulo ConnectCore

Compatibili con 30 lingue e un vocabolario di 60.000 parole, i moduli Digi ConnectCore possono elaborare velocemente i comandi vocali su dispositivi edge senza connettività cloud

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International (NASDAQ: DGII, www.digi.com), prestigioso fornitore di prodotti e servizi per la connettività per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha presentato quest’oggi Digi ConnectCore® Voice Control, una soluzione software di controllo vocale per la sua rinomata famiglia di sistemi su modulo (system-on-module, SOM) ConnectCore.

ConnectCore Voice Control è una soluzione software pronta per l’uso completamente integrata con cui gli sviluppatori possono progettare un’interfaccia uomo-macchina (human-machine interface, HMI) basata su comandi vocali e consente agli utenti di controllare il funzionamento dei dispositivi con la parola.

