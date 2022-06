Riassunto: Digi International aderisce al programma per partner di STMicroelectronics per la fornitura di soluzioni modulo su sistema destinate ai mercati industriale, sanitario e dei trasporti

I leader globali nel campo delle soluzioni per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT) uniscono le forze per semplificare la progettazione di soluzioni per le imprese

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), fornitore leader a livello globale di prodotti per la connettività, servizi e soluzioni per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha annunciato quest’oggi di aver aderito al programma per partner di STMicroelectronics finalizzato a semplificare la progettazione di soluzioni end-to-end, riducendo gli sforzi per lo sviluppo di prodotti e accelerando i tempi di commercializzazione, che meglio soddisfano le esigenze commerciali dei clienti.

“Al crescere della complessità delle sfide associate alla progettazione di prodotti in conseguenza della trasformazione digitale, partecipare come partner autorizzato di ST aiuterà le imprese a implementare soluzioni IoT sofisticate che sfruttano design di edge computing connessi e intelligenti”, ha dichiarato Andreas Burghart, responsabile di prodotto senior presso Digi.

